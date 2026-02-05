Danni alle auto per una grossa buca sulla Lecco-Bergamo. Tappata durante la notte

E’ successo nella serata di mercoledì in frazione Levata di Monte Marenzo

Intorno alle ore 2 l’intervento dei tecnici addetti alla manutenzione

MONTE MARENZO – Un vero e proprio cratere si è aperto nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, lungo la strada Lecco-Bergamo in frazione Levata di Monte Marenzo. Una prima auto che è finita nella buca, resa invisibile poiché riempita dall’acqua piovana, ha rotto ben due gomme.

Non è stata l’unica macchina a subire danni, altre negli stessi minuti hanno tagliato le gomme dopo esserci finite dentro. Subito sono state avvisate le forze dell’ordine che hanno effettuato un sopralluogo e allertato i tecnici addetti alla manutenzione della strada. L’intervento è stato effettuato intorno alle 2 di notte e la buca è stata riempita.