Disperso nell’Adda dopo un tuffo, i soccorsi lo trovano: è gravissimo

CALOLZIOCORTE – E’ stato riportato a riva e i soccorritori stanno cercando in ogni modo di salvargli la vita. E’ gravissimo il ragazzo di 18 anni soccorso dopo essersi tuffato nell’Adda senza riuscire riemergere.

Ingente la mobilitazione di carabinieri e soccorritori giunti in via Alla Stanga, a poca distanza dal ponte Cesare Cantù, al termine della quale si trova una spiaggetta in riva al fiume. Con l’elicottero dei Vigili del fuoco ed i reparti del soccorso speleo-fluviale impegnati nel recupero del 18enne, poi affidato alle cure del personale dell’automedica e dei volontari del soccorso di Calolzio.

Dopo avergli praticato il massaggio cardiaco in posto, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco, le sue condizioni sarebbero gravi.