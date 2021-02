Persona semplice e gran lavoratore, era sempre disponibile

MONTE MARENZO – “Lo ricordo benissimo perché ogni volta che alla Polisportiva Monte Marenzo serviva del materiale in legno lui era sempre disponibile”. Una generosità che ha sempre contraddistinto Paolo Fontana morto nella giornata di ieri, domenica 14 febbraio, all’età di 90 anni.

La Polisportiva area sociale di Monte Marenzo ha voluto essere vicina alla famiglia di Paolo Fontana in questo momento di dolore: “Era una persona conosciuta da tutti in paese, per via della sua professione e della sua passione nel settore del legno. Persona semplice e gran lavoratore, s’era fatto apprezzare come falegname anche fuori Monte Marenzo – ricorda Angelo Fontana -. Con dedizione, aveva insegnato ai due figli, Giovanni e Gianluca, il suo mestiere e ogni tanto, nei mesi estivi, con la sua adorata moglie Vilma, partecipava alla settimana di ferie organizzate dell’Auser di Monte Marenzo con gli amici di casa Corazza”.

Paolo Fontana lascia la moglie Vilma, i figli Giovanni e Gianluca, le nuore, gli affezionati nipoti e tutti i parenti. Il funerale sarà celebrato martedì 16 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.