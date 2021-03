“Per tanti ragazzi è stato il professore di ginnastica alle scuole medie di Cisano e per anni ha fatto il consigliere comunale, ma tutti lo ricordano per il suo amore per la pallavolo e soprattutto per la Pallavolo Cisano – ricorda il sindaco di Cisano Andrea Previtali -. Fondatore, allenatore, dirigente dell’associazione sportiva che quest’anno raggiunge l’importante traguardo dei 50 anni. I tuoi ragazzi erano ha tua passione e a loro dedicavi tutto il tuo tempo libero. Grazie! Grazie per il bene che hai fatto alla nostra comunità. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini porgo le mie più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i familiari”.

CISANO BERGAMASCO – Grande dolore per la morte di Gianni Migliorini , professore di ginnastica e allenatore di volley originario di Cisano Bergamasco , ma conosciutissimo anche nel Lecchese. Un personaggio che si è speso per la propria comunità in più ambiti: insegnante di ginnastica, è stato anche tra i fondatori della Pallavolo Cisano e consigliere comunale.

Un sentito ricordo è arrivato anche da Telethon Lecco con cui Gianni Migliorini ha avuto una collaborazione ventennale: “Ricordo la prima edizione benefica di Giocovolley per Telethon, nell’ormai lontano 1999, avevo chiesto a Roberto Tavola di Monte Marenzo se poteva chiedere a Gianni Migliorini, direttore sportivo della Pallavolo Cisano, il permesso di poter organizzare un torneo di volley per i ragazzi delle scuole elementari e medie in favore di Telethon – raccontano Angelo e Gerolamo Fontana e Renato Milani di Telethon -. Senza esitazione accettò e fu subito un successo di squadre, di pubblico e di incassi in favore di Telethon. Un successo che è durato 18 anni: l’evento benefico era organizzato, come ogni anno, dalla Pallavolo Cisano in collaborazione con il Comune di Cisano e Telethon”.

“Una persona brava, sempre con il sorriso, capace ed esperta, sempre presente sul campo e ben voluto dai ragazzi. Alle premiazioni, ci teneva a premiare tutti nella stessa maniera, non c’erano né primi né secondi né terzi, premiava tutti senza distinzioni. Durante i tornei non stava mai fermo un minuto, alla fine era lui a raccogliere tutti i palloni come era sempre lui a firmare l’assegno da consegnare a Telethon. Una persona buona, amava la pallavolo e i ragazzi. Tutte le persone e i giocatori che negli anni sono passati a Cisano, dalle giovanili fino alla prima squadra, lo ricordano sempre con affetto e stima”.

Gianni Migliorini lascia la moglie Franca e i figli Michela e Marco.