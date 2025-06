Dolore per la morte di Gino Bianco, musicista dell’anima popolare

Il noto musicista è morto all’età di 70 anni. I funerali lunedì 2 giugno alle 10 nella chiesa di Monte Marenzo

TORRE DE’ BUSI – E’ grande il dolore a Torre de’ Busi e Monte Marenzo per la morte di Gino Bianco, musicista dell’anima popolare molto conosciuto in paese e in tutto il nostro territorio. La triste notizia ha colpito le due comunità, Gino Bianco si è spento all’età di 70.

“Musicista appassionato, Gino ha suonato con l’Orchestra Gilbert e Bianco, e successivamente nel complesso da lui formato insieme alla moglie Ilda, chiamato “Ilda e Bianco”. Con la famiglia ha vissuto a lungo a Monte Marenzo, prima di trasferirsi a Torre de’ Busi”.

A ricordarlo è Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale: “La sua più grande passione era la musica: suonare e cantare era per lui un modo di vivere, che condivideva con Ilda dopo il lavoro. A metà degli Anni ’80 erano molto amati dal pubblico e applauditi per le loro esibizioni, ispirate alle celebri melodie dell’Orchestra Casadei, la più famosa orchestra da ballo italiana. In quegli anni incisero anche un loro CD. Li si incontrava spesso nei fine settimana, animando feste patronali alcune di queste organizzate da Telethon Provinciale, in tutta la provincia di Lecco e di Bergamo”.

Il loro repertorio, di alto profilo ma sempre accessibile, accompagnava le danze standard: Valzer, Slow Fox, Tango, Valzer Viennese: “Indimenticabile la presenza dei figli e della mamma di Ilda, Anna, durante le serate in piazza o nelle balere. Tanti ballerini sono cresciuti con la musica di Ilda e Bianco: ancora oggi, molti ricordano con nostalgia quei tempi felici, che non torneranno più. Chi ballava e chi ascoltava restava sulla pedana fino a mezzanotte, senza mai volersene andare. La Polisportiva di Monte Marenzo – Area Sociale porge le più sentite condoglianze ai figli Sabrina, Valentina, Sara e Alan, alla sua amata moglie Ilda, e a tutti i parenti”.