Il corpo di una donna è stato rinvenuto nelle acque dell’Adda a Calolzio

Si tratta di una 41enne. Sul posto i vigili del fuoco con i soccorsi e i Carabinieri

CALOLZIO – Ancora un dramma nel lecchese: nel primo pomeriggio di giovedì, il corpo di una donna è stato rinvenuto nelle acque dell’Adda, a Calolziocorte. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una 41enne. Il cadavere è stato rinvenuto nel tratto di Adda nelle vicinanze di via alla Stanga, in prossimità della zona industriale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai soccorsi in ambulanza e ai Carabinieri. Purtroppo per la donna, non c’è stato nulla da fare. I sanitari ne hanno constatato il decesso. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.