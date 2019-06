Drammatico incidente in moto, la vittima è un 45enne di Calolziocorte

Pierluigi Villa ha perso la vita nel drammatico schianto

Calolziese, classe 1973, non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite

CALOLZIOCORTE – Si chiama Pierluigi Villa il motociclista vittima dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, domenica, intorno alle 17.15, tra Cisano e Monte Marenzo. Calolziese, classe 1973, non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

L’uomo stava percorrendo la strada provinciale verso Cisano in sella alla sua Aprilia quando, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe entrato in collisione con una macchina che procedeva nella sua stessa direzione prima di perdere il controllo.

L’uomo ha attraversato la corsia opposta e si è schiantato contro la prima parte del guardrail che delimita il piccolo parcheggio nei pressi della chiesetta sul confine tra i due paesi.

Tra i primi a fermarsi per prestare soccorso una ragazza che passava in macchina e ha visto il ragazzo a terra. E’ stata lei a prestare le prime cure in attesa dell’arrivo tempestivo dell’automedica e dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

Purtroppo sono stati vani tutti i tentativi di rianimare il motociclista e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.