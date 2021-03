I controlli anti-droga dei carabinieri nel calolziese e nella zona di Garlate

Un 18enne denunciato a Garlate, a Calolzio un minorenne arrestato in stazione

GARLATE / CALOLZIO – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie ed alle prossimità degli esercizi commerciali.

Impegnati in un servizio di controllo nel comune di Garlate, nei pressi di un bar posto lungo la via Statale, i carabinieri hanno denunciato un 18enne, di cittadinanza marocchina, in Italia senza fissa dimora, poiché trovato in possesso di 2 grammi di hashish ed 680 euro in contanti, dei quali non ha saputo giustificarne la provenienza.

A Calolziocorte invece, nel corso di un controllo alla stazione ferroviaria, hanno tratto in arresto un minorenne, residente in altra provincia, trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di complessivi 107 grammi di hashish e di 7 grammi di cocaina, in parte suddivisi in dosi. Il minore, al termine delle incombenze di rito, è stato collocato presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Milano.