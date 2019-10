Droga, tre arresti a Calolzio. Controlli e denunce anche a Colico e Cesana

Carabinieri nuovamente impegnati contro lo spaccio di stupefacenti nel lecchese

Tre persone arrestate, due denunciati e droga sequestrata

LECCO – Prosegue l’attività dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti: i militari della Compagnia Carabinieri di Lecco, nel pomeriggio di venerdì hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha interessato i comuni di Lecco, Colico, Cesana Brianza e Calolziocorte.

Nel corso delle operazioni sono state arrestate tre persone, altri due sono stati denunciati a piede libero e altre tre persone sono state segnalate in via amministrativa. Sono stati sequestrati diversi quantitativi di droga ( 7,55 gr di cocaina , 0,3 gr di eroina, 52,26 gr di hashish , 22,63 gr di marijuana) e una pianta di cannabis dell’altezza di circa 90 centimetri

Gli arresti a Calolziocorte

Il servizio, che ha visto l’impiego di una trentina di Carabinieri e di due unità cinofile antidroga del Nucleo Carabinieri di Casatenovo, ha portato all’arresto di Lamine Conteh, 24enne, cittadino del Gambia, regolare sul territorio nazionale, di Elisa Molinari, 29enne, residente a Lecco, fermati nel parco Adda di Calolzio con circa mezzo etto di hashish, della marijuana e due bilancini di precisione

Sempre a Calolzio, nelle vicinanze della stazione, i carabinieri hanno arrestato Hamza Hanin, 22enne, cittadino algerino, trovato in possesso di tre grammi di cocaina e 47 euro ritenuti provento di spaccio; denunciato anche un cittadino marocchino irregolare e trovato in possesso di stupefacenti.

I tre arrestati, nella mattinata odierna sono stati condotti presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto per il solo cittadino algerino, il divieto di dimora nella provincia di Lecco.

A Colico

Nei pressi della stazione ferroviaria di Colico un minore è stato trovato in possesso di infioresenze di marijuana e di una pianta di cannabis, custodita all’interno della propria abitazione, con conseguente denuncia a piede libero.

A Cesana Brianza

Nelle adiacenze dell’area boschiva di Cesana Brianza, tre persone che detenevano cocaina ed eroina in modiche quantità e che pertanto sono state segnalate in via amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.