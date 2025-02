Due tetti in fiamme, Vigili del Fuoco impegnati a Calolzio e Molteno

Particolarmente complicato l’intervento a Sopracornola (Calolzio) per la distanza dalla strada

Su entrambi gli incendi grande mobilitazione di mezzi e ore di lavoro per spegnimento e bonifica

CALOLZIO/MOLTENO – Serata di grande lavoro per i Vigili del Fuoco del comando di Lecco che sono stati chiamati a intervenire su due fronti, in entrambi i casi per incendi a tetti. A Molteno, in via Alcide De Gasperi, sono intervenuti con autopompa, autoscala e un autobotte dal distaccamento di Valmadrera per l’incendio di una porzione di tetto e canna fumaria. L’intervento è durato un paio di ore.

Intorno alle ore 22.30 di ieri, venerdì 7 febbraio, una nuova chiamata è giunta da Calolziocorte, frazione collinare di Sopracornola. Il comando è intervenuto con autopompa, autobotte e mezzi fuoristrada insieme al distaccamento di Valmadrera, per l’incendio di un tetto in una zona rurale. La distanza dalla strada ha messo a dura prova la logistica, imponendo continui spostamenti per trasportare i materiali necessari allo spegnimento. Dopo tre ore le squadre hanno terminato le opere di spegnimento e bonifica.