E’ morta Anna Maria Valsecchi, a ottobre aveva festeggiato 104 anni

Era la nonna bis più anziana di Calolziocore

I funerali domani, mercoledì, alle 14.30 a Rossino

CALOLZIOCORTE – A 104 anni è morta Anna Maria Valsecchi. Nata nella frazione di Rossino, località Gaggio, il 31 ottobre 1915 era la nonna bis più anziana di Calolziocorte. Si è spenta nelle scorse ore nella Rsa Casa Madonna della Fiducia dove attualmente era ospite.

Prima di 7 figli, mamma di 2 figli e bisnonna di 3 nipoti non ha avuto una vita semplice. Prima rimasta orfana di padre, poi della mamma quando l’ultimo dei suoi fratelli aveva pochi mesi. Si è occupata della numerosa famiglia facendo loro da mamma con l’aiuto di uno zio prete, grazie al quale aveva trovato lavoro come guardarobiera in un istituto di bambini orfani di Borgo Palazzo a Bergamo.

Sposata a 34 anni, è andata a vivere con la famiglia del marito come era in uso ai tempi. Il mattino presto andava “a prendere il posto” al fontanone di Gaggio per lavare i panni. Brava nel ricamo, sua grande passione, ha ricamato la dote dei figli. Le è sempre piaciuto leggere e lo ha fatto senza occhiali sino a 100 anni. Proprio pochi mesi fa, in occasione del suo compleanno, il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi e l’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi le avevano portato personalmente i saluti.

Anna Maria Valsecchi lasciai figli Mira e Antonio, la nuora Daniela, gli affezionati nipoti e pronipoti, la sorella, il fratello, la cognata. I funerali saranno celebrati mercoledì 15 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Rossino.