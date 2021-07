E’ morta Tiziana Esposito, colonna della Pro Loco e primo presidente donna

Malata da tempo, si è spenta questa mattina all’età di 66 anni

“Donna forte e determinata, c’era sempre per tutti. Ha dato tanto alla nostra città”

CALOLZIOCORTE – E’ davvero grande il dolore per la morte di Tiziana Esposito, colonna della Pro Loco di Calolziocorte nonché primo presidente donna dell’associazione a seguito dell’elezione del 2013.

“Per me era come una seconda mamma. E’ sicuramente una grossa perdita sia per la Pro Loco che a livello personale – ha detto con la voce rotta dall’emozione l’attuale presidente Simona Bonacina che nel 2019 aveva raccolto il testimone alla guida dell’associazione proprio da Tiziana -. Nonostante la fatica della malattia non ha mai perso quel suo carattere forte e determinato e anche negli ultimi tempi le bastava uno sguardo per farsi capire. Aveva un sorriso per tutti ed era sempre disponibile, qualità che ha portato per tanti anni anche nell’associazione”.

Membro storico della Pro Loco, di cui faceva parte da moltissimi anni, è stata segretaria per molto tempo prima di prendere la guida dopo la presidenza di Valentino Mainetti: “Conservo dei ricordi stupendi di Tiziana – ha detto Mainetti -. La notizia della sua scomparsa mi riempie di tristezza: abbiamo collaborato per tantissime iniziative e si è sempre rivelata una donna precisa e determinata, quando c’era da fare una cosa non si fermava davanti a nulla”.

Un’altra persona che ha lavorato spalla a spalla con Tiziana Esposito per la realizzazione di numerose iniziative è Cristina Valsecchi: “Ci siamo conosciute una quindicina di anni fa, quando sono diventata presidente di Confcommercio Lecco per la zona Valle San Martino – ricorda Valsecchi che oggi è assessore – Notti bianche, Lotterie dei Commercianti, Camminate enogastronomiche, ma l’elenco degli eventi realizzati assieme potrebbe essere ancora lunghissimo… Non si è mai tirata indietro, soprattutto quando ci si doveva prendere delle responsabilità, amava Calolziocorte e credeva fortemente in quello che faceva. Ha fatto tantissimo per la città e per i commercianti, e per questo non posso che ringraziarla. Insieme avevamo formato una squadra affiatata, si collaborava in armonia, ognuno faceva la propria parte per raggiungere un obiettivo comune. Ha dedicato tempo ed energie alla nostra città, non potrò mai scordare la sua forza di volontà e il suo sorriso”.

Tiziana Esposito, inoltre, è conosciuta da intere generazioni di ragazzi visto che lavorava con il marito Domenico “Mimmo” Roselli nell’autoscuola di via Galli, si può dire che abbia dato la patente a centinaia di diciottenni. Anche lì non ha mai fatto mancare la sua cortesia e disponibilità.

Dopo la scomparsa di Giancarlo Papini lo scorso maggio, la Pro Loco si trova ad affrontare un nuovo grande dolore: “Ciao Tizzy, vogliamo ricordati così, sorridente… Lasci un enorme vuoto nei nostri cuori che non si potrà mai colmare – il messaggio scritto dagli amici della Pro Loco -. Veglia su di noi… con Giancarlo. Da oggi il paradiso ha un angelo in più”. , la Pro Loco si trova ad affrontare un nuovo grande dolore: “Ciao Tizzy, vogliamo ricordati così, sorridente… Lasci un enorme vuoto nei nostri cuori che non si potrà mai colmare – il messaggio scritto dagli amici della Pro Loco -. Veglia su di noi… con Giancarlo. Da oggi il paradiso ha un angelo in più”.

Tiziana Esposito lascia il marito Domenico “Mimmo” Roselli e i figli Valeria e Paolo.