E’ morto Angelo Orlandi, direttore del “fabbricone” e presidente della Pro Loco

Si è spento all’età di 85 anni, i funerali domani a Lodi

“Buon viaggio Dottor Orlandi resterà sempre nei nostri cuori”

CALOLZIOCORTE – “E’ un triste giorno per la Pro Loco. Ci ha lasciato il Dott. Angelo Orlandi che ha guidato la nostra associazione come presidente, è stato vice presidente e consigliere. L’ultima visita qualche mese fa, mentre passeggiava per Calolzio si è fermato a vedere come procedevano i lavori per la nuova sede. Buon viaggio Dott. Orlandi resterà sempre nei nostri cuori”.

Con questo sentito messaggio l’associazione guidata da Simona Bonacina ha voluto ricordare il dottor Angelo Orlandi morto nella giornata di ieri, lunedì 1° novembre, all’età di 85 anni. Nato nell’Oltrepò Pavese, laureato in chimica all’Università di Pavia, a metà degli Anni ’60 era arrivato a Calolziocorte dove ha legato il suo nome alla storica fabbrica Sali di Bario arrivando a ricoprire il ruolo di Direttore. Accanto alla carriera lavorativa, il dottor Angelo Orlandi si è impegnato anche a livello sociale nella Pro Loco e nell’Ausm, l’azienda unica dei servizi municipalizzati della città di Calolziocorte.

Proprio nel giugno scorso aveva presentato a Calolziocorte il suo libro “La Sali di Bario di Gaspare De Ponti”, patrocinato dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e dall’Ecomuseo Val San Martino. Un lavoro di memoria storica nelle cui pagine è racchiusa la storia del “fabbricone” e della famiglia De Ponti.

“Purtroppo ci ha lasciato un caro amico il Dott. Orlandi – ha scritto l’assessore Cristina Valsecchi -. Qualche mese fa, esattamente il 26 giugno aveva presentato alla città il suo libro sulla famiglia De Ponti e sulla fabbrica Sali di Bario a cui stava lavorando da tempo -. Ho avuto il piacere di essere al suo fianco quando lui era presidente della Pro Loco; ho il suo autografo sul suo libro, lo conserverò con tanto affetto…”.

Persona colta, da tutti descritto come un uomo d’altri tempi, è ricordato con grande affetto da chi l’ha conosciuto. I funerali di Angelo Orlandi saranno celebrati domani, mercoledì 3 novembre, alle ore 9, presso la Chiesa di San Lorenzo in Lodi.