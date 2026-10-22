E’ morto Fabrizio Fontana, storico testimonial di Telethon ed esempio di vita

Affetto da una rara malattia genetica, non ha mai perso il sorriso e la sua voglia di vivere

“Ora sta camminando nella luce, mano nella mano con la sua mamma, senza carrozzina e respiratore”

MONTE MARENZO – E’ grandissimo il dolore per la morte, all’età di 42 anni, di Fabrizio Fontana, storico testimonial di Telethon che aveva trasformato la sua malattia in un esempio di vita per tantissime persone. Sempre affiancato dal padre Gerolamo Fontana, presidente dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) sezione di Lecco, e dallo zio Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale, aveva sempre messo la sua storia personale a servizio degli altri per infondere coraggio e speranza.

La distrofia muscolare di Duchenne, una rara malattia genetica, è stata una scomoda compagna di viva che, nonostante tutto, non ha mai impedito a Fabrizio Fontana di prendere la vita di petto e viverla. Nonostante i momenti di difficoltà, la malattia non è mai riuscita a togliergli il sorriso e la voglia di guardare al futuro, portando avanti numerose attività, a partire dal suo lavoro in ATS Brianza.

E’ soprattutto grazie alla forza di Fabrizio se il padre Gerry è riuscito a circondarsi di un esercito di volontari che ogni anno, da oltre 30 anni, si impegnano a raccogliere fondi in favore di Telethon e della ricerca, trasformando Lecco nella capitale d’Italia per generosità. E se tante persone oggi hanno un barlume di speranza in più, sicuramente lo devono proprio a Fabrizio Fontana.

Tifoso del Milan, amante della musica, il suo carattere gioioso e ironico emerge rileggendo un articolo pubblicato nel settembre 2024, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 40 anni, quando Monte Marenzo si era riempito di persone che gli volevano bene e lui li aveva salutati con la frase di una canzone del grande Vasco: “‘eh già, io sono ancora qua’, sono passati altri 5 anni e sono ancora qua con tutti voi”.

“Fabrizio ci ha lasciato questa mattina, ora sta camminando nella luce, mano nella mano con la sua mamma, senza carrozzina e respiratore” ha scritto il papà Gerolamo.

Oggi, in questo momento di dolore, il nostro pensiero va al padre Gerolamo e allo zio Angelo che, in tutti questi anni di impegno civile e sociale, sono stati capaci di instaurare anche con la stampa un rapporto di collaborazione e grande stima. Siamo sicuri che la vita di Fabrizio Fontana, con tutte le sue difficoltà, è stata preziosa e l’immensa eredità che oggi ci lascia sarà il motore per continuare in un’opera di solidarietà grandiosa.

Il funerale sarà celebrato sabato 24 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.