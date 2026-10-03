Elisoccorso in azione a Sopracornola per un infortunio

La richiesta di intervento è stata lanciata alle 12 circa di oggi, sabato

CALOLZIOCORTE – È scattato poco prima di mezzogiorno l’allarme per un escursionista caduto in una zona impervia nei pressi di Sopracornola (Calolziocorte). L’intervento è avvenuto intorno oggi, sabato, e ha richiesto l’impiego dell’elisoccorso di Como.

L’escursionista, secondo le prime informazioni, ha riportato una lussazione alla spalla. Per le operazioni di soccorso era a disposizione anche il Soccorso alpino di Lecco, pronto a intervenire in caso di necessità.

Una volta raggiunto e stabilizzato, il ferito è stato caricato sull’elicottero e trasferito all’ospedale Manzoni di Lecco, dove è arrivato intorno alle 13.55 in codice giallo.

L’intervento si è concluso senza la necessità di un trasporto da parte delle squadre del Soccorso alpino.