ERVE – Intervento dell’elisoccorso nei pressi del rifugio Alpinisti Monzesi sulle pendici del Resegone.

La richiesta di soccorso è stata lanciata pochi minuti prima di mezzogiorno di oggi, sabato, quando alcuni escursionisti hanno sentito le grida di aiuto lanciate da una persona.

Da Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso che, giunto sul posto, dopo un volo di perlustrazione è riuscito ad individuare il ferito recuperandolo per poi trasportarlo in codice verde all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.