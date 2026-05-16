Erve. Masso sulla strada agro-silvo-pastorale, intervento dei Vigili del Fuoco

Il masso è caduto lungo la strada che sale verso le pozze di Erve
In posto le squadre dei Vigili del Fuoco per tutte le valutazioni del caso
ERVE – La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Lecco ha ricevuto la chiamata per un grosso masso caduto a Erve, lungo la strada agro-silvo-pastorale che, dal fondo del paese, sale verso le pozze di Erve. In posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco, assieme al sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi, per tutte le valutazioni del caso.
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