Erve, si ferisce lungo il sentiero: è il figlio di 10 anni a chiamare aiuto

Sul posto i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i volontari del soccorso

Le ferite riportate non sarebbero gravi

ERVE – Erano usciti per fare una passeggiata a Erve, lungo il sentiero che sale al rifugio Capanna Monza, quando il papà è caduto in una zona impervia. E’ stato suo figlio, un bambino di appena dieci anni, a lanciare l’allarme. E’ tornato indietro da solo, fino a raggiungere un agriturismo da cui, alle 16.45, è partita la chiamata al numero unico per le emergenze.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Lecco, i tecnici del soccorso alpino e i volontari del soccorso di Calolzio che hanno raggiunto il ferito, che nella caduta ha rimediato una contusione a una gamba. L’uomo è stato soccorso e accompagnato in ambulanza al pronto soccorso in codice verde.