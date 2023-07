Erve, s’infortuna lungo il sentiero San Carlo. L’intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino

La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 12.30 di oggi, domenica 23 luglio

L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo

ERVE – La squadra Saf dei vigili del fuoco e il soccorso alpino sono intervenuti a Erve, lungo il sentiero fonte San Carlo, che dal paese sale fino a Capanna Monza, per un escursionista, un uomo di 70 anni infortunato.

L’uomo, che ha lanciato l’allarme intorno a mezzogiorno e mezza, è stato raggiunto dai soccorritori in una zona impervia è stato messo in sicurezza e trasportato fino all’ambulanza. Poi il ricovero in codice giallo al pronto soccorso.