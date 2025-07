Faccia a faccia con i ladri a Monte Marenzo, l’allarme corre sui social

L’inquietante episodio è avvenuto nella serata di domenica scorsa

“Mi ha aperto la porta della camera da letto puntandomi una torcia in faccia”

MONTE MARENZO – Dopo l’allarme per i ripetuti furti avvenuti nei mesi scorsi a Monte Marenzo, nelle scorse ore i ladri sono tornati a farsi vivi in paese. L’allarme è stato lanciato via social per almeno due episodi preoccupanti avvenuti nella serata di domenica scorsa.

I malviventi sono stati segnalati nella zona di via Papa Giovanni XXIII, mentre un residente di via Sant’Alessandro, la parte che sale dall’ex bar Gilli verso il cimitero, si è trovato a faccia a faccia con i ladri.

Erano da poco passate le 23 di domenica quanto è avvenuto il fatto: “Li ho scoperti appena entrati, sono scappati (o è scappato, io ne ho visto solo uno) velocissimi – ha raccontato la vittima sui social -. Non ho fatto in tempo a vederlo in faccia, mi ha aperto la porta della camera da letto puntandomi una torcia in faccia. Fortunatamente non ho subito né danni materiali né fisici”.