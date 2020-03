Foppenico e Torre de’ Busi piangono don Silvano: “Sei rimasto nei nostri cuori”

Don Silvano Sirtoli è morto all’età di 59 anni

“Un uomo buono capace di mettersi al servizio della comunità”

CALOLZIOCORTE – “Una persona buona e sempre al servizio della comunità”. Così gli abitanti di Foppenico ricordano don Silvano Sirtoli scomparso nelle scorse ore all’età di 59 anni.

Originario di Torre Boldone (BG), classe 1960, è stato ordinato sacerdote nel 1986. La sua prima destinazione è stata come curato dell’oratorio nella parrocchia di Foppenico di Calolziocorte, dove sono rimasto fino al 1992. In seguito è stato parroco a Torre de’ Busi, dapprima nelle comunità di S. Michele e di Sogno e, dal 1997, anche in quella di San Marco e di Valcava.

Dopo quindici anni passati in quelle parrocchie, nel 2007, è stato chiamato nella comunità di Orio al Serio. Dopo altri undici è andato a Sforzatica al servizio delle comunità di S. Andrea e di S. Maria. E proprio dai social di quelle parrocchie è arrivato l’annuncio della scomparsa di don Silvano nella notte tra sabato e domenica: “Con la notte nel cuore sono ad avvisarvi che don Silvano questa notte è peggiorato e all’1.30 è andato in cielo! Che Dio lo accolga tra le sue tracce paterne… Preghiamo tutti per lui…”.

A ricordarlo è Marco Bonaiti, consigliere comunale di maggioranza: “Quelli della mia generazione e quelli che hanno qualche anno in più, qui a Foppenico, lo portano ancora nel cuore a distanza di molti anni – ha detto -. Ha lasciato un ricordo indelebile: determinato nel portare avanti gli obiettivi della comunità, era una persona davvero buona che è stata capace di mettersi al servizio di tutti”.

Don Silvano, dopo una vita vissuta in modo discreto, ha lasciato in punta di piedi i fratelli Alessandro con Maura, Gabriele con Rosaria, i nipoti Enrico e Stefania, i parenti tutti e le sue comunità. Come da decreto i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.