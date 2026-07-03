Furgone si ribalta a Calolzio, code sulla Lecco-Bergamo e sul Ponte Cantù

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14.30 di oggi, venerdì

Non ci sarebbero feriti gravi. Disagi alla circolazione stradale

CALOLZIOCORTE – Incidente a Calolziocorte (frazione Sala) intorno alle 14.30 di oggi, venerdì. Un furgone si è ribaltato all’altezza della rotonda tra corso Europa (Sp639 Lecco-Bergamo) e la Sp74 che collega Calolzio a Olginate attraverso il Ponte Cesare Cantù.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi: sul posto un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte che ha soccorso un uomo di 54 anni che, alla fine, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Si registrano invece disagi alla circolazione con rallentamenti e code lungo entrambe le importanti arterie.