Furto nella notte al Lavello, preso di mira un camion in sosta

Il proprietario ha trovato un vetro rotto, sparite diverse attrezzature e due cellulari

CALOLZIO – Amara scoperta per il proprietario di un camion parcheggiato nottetempo nel parcheggio del campo sportivo Scola in località Lavello, preso di mira dai ladri.

Questa mattina infatti tornato al suo mezzo ha trovato un vetro del finestrino frantumato: “Hanno probabilmente usato uno di quei martelletti che si usano per rompere i vetri sui bus in caso di emergenza – spiega, amareggiato – dentro hanno messo sottosopra tutto. Per quello che ho potuto verificare ora hanno portato via la macchina che genera il fumo, un inverter di corrente, due cellulari e un carica batterie. Inutile dire che ci sono rimasto male” conclude il proprietario.

GALLERIA FOTOGRAFICA