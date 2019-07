Giovane morto nell’Adda, la lettera dei genitori: “Grazie Calolziocorte”

Il messaggio dei famigliari di Cazacu Nicolae Dorin

“Abbiamo trovato tutta una comunità che ci ha aiutati”

CALOLZIOCORTE – A un paio di settimane dalla tragedia che li ha colpiti, i familiari di Cazacu Nicolae Dorin, il 18enne morto annegato nell’Adda a Calolziocorte, hanno scritto un messaggio di ringraziamento alla città e a tutti coloro che gli sono stati vicini.

“Siamo i famigliari di Cazacu Nicolae Dorin. Purtroppo nostro figlio è scomparso durante una gita finita male nel fiume Adda lo scorso 4 luglio. La tragedia che ci ha colpiti non ha parole: perdere un figlio a quell’età, mentre si affaccia alla vita, ci ha portati alla disperazione! In mezzo a questo buio, abbiamo almeno avuto la fortuna di entrare in contatto con tutta una serie di persone di buona volontà che ci hanno permesso di affrontare il dramma. Ecco quindi che, con queste poche righe, ci preme ringraziare pubblicamente la popolazione di Calolziocorte, la Pubblica Amministrazione cittadina, i Volontari del Soccorso e molti altri. Senza il loro aiuto non avremmo saputo cosa fare! La generosità materiale, il conforto morale, l’aiuto spicciolo ricevuto in quei momenti e pure ora, sono di grande sollievo per la nostra famiglia. Abbiamo perso un figlio, ma abbiamo anche compreso di aver guadagnato la conoscenza e la benevolenza di tutta una comunità, che non conoscevamo ma che ci ha sorretti come se fossimo amici da una vita. Grazie Calolziocorte!”