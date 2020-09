Grande dolore per la morte di Alberto Valsecchi, tra i fondatori di Cambia Calolzio

Il gruppo civico piange un amico buono e generoso

“Era sempre disponibile, ci mancherà moltissimo”

OLGINATE – Il Gruppo civico Cambia Calolzio piange la scomparsa di uno dei suoi fondatori: Alberto Valsecchi è morto questa mattina, lunedì 7 settembre, all’età di 70 anni.

“Il covid 19, nonostante le intense cure, non l’ha graziato. Amico e tra i fondatori di Cambia Calolzio Alberto Valsecchi ci ha lasciati. Questo tristissimo fatto ci ha profondamente ferito – ricordano dal gruppo civico -. Per il suo essere sempre sereno, capace di una tranquillità generosa nell’impegno per una società di uguali e una Calolziocorte migliore per tutti non possiamo che ringraziarlo e continuare a percorrere il suo gentile lavoro sociale e civico.

Non smetteremo mai di abbracciarti. Ciao Alberto”.

“Era una persona molto valida e preparata sia professionalmente che umanamente – ricorda il consigliere Diego Colosimo -. Ex dipendente di Ausm e calolziese doc conosceva tutto e tutti, era la memoria storica della città. L’ho conosciuto ai tempi della creazione della coalizione a sostegno dell’ex sindaco Cesare Valsecchi e nel 2017, quando abbiamo deciso di dar vita al gruppo di Cambia Calolzio, l’ho voluto fortemente al mio fianco proprio per la sua preziosa esperienza”.

Una persona disponibile sia in ambito politico che sociale: “Con lui ho condiviso questa esperienza di politica attiva ma era impegnato anche nel volontariato con il circolo Arci Spazio Condiviso e l’associazione L’Altra Via – ricorda Colosimo -. Dietro quel suo aspetto imponente era una persona estremamente buona e generosa, si dava sempre da fare e si impegnava per la comunità con uno spirito di servizio ammirevole”.

Nel pieno della pandemia il ricovero in ospedale, dopo i momenti più critici sembrava essersi ripreso e oggi la brutta notizia: “Siamo veramente dispiaciuti – ha concluso Colosimo con un pizzico di commozione -. Sicuramente questa è una perdita che si farà sentire”.

“Non è stato facile per la nostra Associazione decidere un anno fa l’istituzione di uno strumento di aiuto come ‘il prestito etico sociale’: trovare i donatori, decidere le regole per l’erogazione senza lasciare indietro nessuno, e quelle per la restituzione, senza mettere in difficoltà chi doveva restituire – ricordano dall’associazione L’Altra Via -. Quando si è trattato di decidere chi avrebbe gestito tutti i movimento di entrate, prestiti e restituzioni abbiamo chiesto a lui, che ha risposto: ‘che problema c’è? L’importante è che partiamo perché c’è bisogno’ e ci ha tolto un peso enorme dallo stomaco. Ecco, questo è Alberto, e da oggi tutto sarà più difficile”.

I funerali saranno celebrati a Olginate, dove si era trasferito da qualche tempo con la famiglia, mercoledì 9 settembre alle ore 14.30.