Incidente sulla Lecco-Bergamo a Cisano, camion esce di strada e finisce in una scarpata

Il mezzo pesante si è ribaltato più volte prima di terminare la sua corsa in un prato

L’incidente intorno alle ore 7.30 in via Colombera di Sopra, il curvone che porta in paese da Bisone

CISANO BERGAMASCO – Grave incidente nella mattinata di oggi, venerdì 5 dicembre, a Cisano Bergamasco (BG), al confine con il comune di Monte Marenzo. Un camion che trasportava casse d’acqua è uscito di strada e si è ribaltato finendo in una scarpata mentre stava percorrendo la Lecco-Bergamo, all’altezza del curvone che porta a Cisano (via Colombera di Sopra).

L’allarme è scattato intorno alle ore 7.30, con i soccorsi che sono intervenuti in codice rosso (molto critico): sul posto l’elisoccorso da Bergamo, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, l’auto infermieristica da Merate, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Soccorso l’autista del mezzo pesante, un uomo di 51 anni, rimasto incastrato nel mezzo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in entrambe le direzioni. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire le attività di recupero del veicolo e la messa in sicurezza della carreggiata.

Nel giro di pochi mesi, in questo 2025, sulla stessa strada si erano già registrati ben due incidenti mortali che hanno visto coinvolti sempre dei mezzi pesanti. Era il 19 marzo scorso quando, a poche decine di metri da dove è avvenuto l’incidente oggi, un’auto si era scontrata in un frontale con un camion e a perdere la vita era stato Fabrizio Duca, 36enne di Cisano. Il 16 luglio scorso, invece, in frazione Levata di Monte Marenzo, erano morti sempre in un tragico schianto con un camion due coniugi di Calolzio, Alessandro Giovenzana e Maria Assunta Cattaneo.