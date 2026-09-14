Grosso ramo cade al Parco Ruegg, Calolzio BeneComune: “Tragedia sfiorata, il crollo era annunciato”

Sonia Mazzoleni, consigliera di minoranza e volontaria di Protezione Civile, punta il dito contro l’amministrazione

“La gestione del verde di questa Amministrazione è sotto gli occhi di tutti. Serve un piano di monitoraggio urgente”

CALOLZIOCORTE – “Ieri, al Parco Ruegg in zona Gallavesa, si è sfiorata una vera e propria tragedia. Il crollo improvviso di un imponente ramo di cedro d’alto fusto, avvenuto in una giornata del tutto tranquilla, ha evitato un nostro concittadino solo per una manciata di secondi. Un simile episodio non può e non deve essere liquidato come una semplice fatalità o come un evento imprevedibile”.

Ad accendere i riflettori sulla vicenda è stata Sonia Mazzoleni, capogruppo in consiglio di Calolziocorte BeneComune e volontaria di Protezione Civile, che punta il dito contro l’amministrazione comunale sulla gestione del verde in città.

“La Protezione Civile è accorsa subito sul posto insieme al responsabile Giancarlo Scaccabarozzi per mettere in sicurezza l’area. Per quanto mi riguarda, svestiti i panni del soccorso nell’emergenza, nel mio ruolo di consigliera comunale di minoranza sento il dovere e l’obbligo di denunciare la gravità di una situazione complessiva, tenendo in forte considerazione che il parco confina con numerosi alloggi e con il centro anziani, fondamentale luogo d’incontro e socialità”.

Per Sonia Mazzoleni infatti si tratterebbe di una potenziale tragedia annunciata: “I residenti della zona, preoccupati, hanno sottolineato come già in passato vi era stato un altro episodio analogo. Le loro testimonianze e i loro appelli sono però rimasti puntualmente inascoltati da chi ha il dovere di amministrare e tutelare il territorio. La realtà è che la cronica carenza di manutenzione ordinaria del nostro patrimonio arboreo è ormai sotto gli occhi di tutti i Calolziesi. Questa Amministrazione si muove pericolosamente su due soli binari: l’abbandono totale o, al contrario, interventi selvaggi di abbattimento, del tutto privi di una reale logica e di una visione preventiva d’insieme. Per non parlare delle ‘nuove’ piantumazioni, effettuate senza alcun criterio e attenzione, e puntualmente abbandonate al loro destino, ovvero alla successiva rimozione perché secche. Oggi è andata bene per puro miracolo, ma l’incolumità pubblica non può essere affidata alla fortuna, specialmente nei parchi pubblici dove si ritrovano i nostri anziani e giocano i nostri bambini”.

La consigliera di minoranza chiede formalmente e con urgenza all’Amministrazione Comunale un cambio radicale di rotta: “E’ necessario fermare gli interventi estemporanei e procedere immediatamente a una verifica e a un monitoraggio accurato delle alberature pubbliche, dando priorità assoluta alle aree sensibili e frequentate. Nel contempo, bisogna manutenere tutte quelle piante oggi soffocate da rampicanti o che già visivamente, come nel caso odierno, danno evidenti segni di problematiche. Come Protezione Civile siamo sempre pronti a intervenire per risolvere le emergenze, ma come amministratrice chiedo una pianificazione seria, trasparente e preventiva del verde pubblico, prima che sia troppo tardi. Servono risposte e azioni immediate”.