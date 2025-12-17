Grosso spavento a Calolziocorte, pedone investito in via Mazzini

Un uomo di 56 anni trasportato al pronto soccorso

Primo a intervenire un soccorritore volontario che passava per caso

CALOLZIOCORTE – Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre, intorno alle 18, in via Mazzini a Calolziocorte. Un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza del incrocio con via De Amicis è stato investito da una macchina che, complice il buio e la pioggia, non lo ha visto.

Il primo a intervenire è stato un soccorritore volontario che passava di lì per caso e ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, l’auto infermieristica da Merate e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

L’uomo, 56 anni, non sarebbe in pericolo di vita ma è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico). Si è registrato anche qualche disagio alla viabilità.