Il sindaco di Calolzio dimesso dall’Ospedale, torna a casa dopo il malore

Il primo cittadino era stato soccorso martedì sera durante il Consiglio Comunale a causa di un lieve malore

L’assessore Valsecchi: “Sta bene, ma ora riposo assoluto”

CALOLZIO – E’ tornato a casa Marco Ghezzi, sindaco di Calolzio, dopo una notte e una giornata in Ospedale dov’era stato ricoverato in seguito ad un lieve malore accusato ieri sera, martedì, durante la seduta on-line del Consiglio Comunale. Il primo cittadino sta bene, come fa sapere l’assessore Cristina Valsecchi, ma per lui i prossimi giorni dovranno essere di riposo assoluto.

“Lo abbiamo temporaneamente ‘licenziato’ dai suoi incarichi da sindaco – ha scherzato Valsecchi – per lui sono stati giorni di tensione tra l’emergenza Covid tutto il resto, ora deve riposarsi e riprendersi”.

E’ stata proprio l’assessore ad assistere il sindaco dopo che quest’ultimo aveva annunciato di non sentirsi bene, sospendendo per qualche minuto la seduta consiliare: “Mi sono avvicinata e mi ha detto di avere il cuore in gola – ha raccontato Valsecchi – ho fatto un corso sull’uso del Dae e sapevo come controllare i battiti. Glieli ho ascoltati e mi sono spaventata. Sono stata con lui fino a che non è arrivata l’ambulanza per portarlo in Ospedale, attimi di apprensione ma tutto è andato per il meglio”.

Dopo una notte e una giornata in osservazione il sindaco Ghezzi è stato infine dimesso e ha potuto fare rientro nella sua Calolzio: “Un grande spavento per tutti ma per fortuna è andata bene – ha concluso Valsecchi – ora serve riposo, l’amministrazione comunale, i consiglieri e tutta la cittadinanza gli sono vicini”.