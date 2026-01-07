In auto con un coltello e una mazza da baseball, denunciato un 21enne di Calolzio

Fermato per un controllo alle ore 2.30 mentre percorreva in auto via Cecilio a Como

Il giovane è stato denunciato per porto abusivo d’armi e oggi atti ad offendere

CALOLZIOCORTE – La Polizia di Stato di Como, stanotte, ha denunciato un 21enne italiano residente a Calolziocorte per porto abusivo d’armi e oggi atti ad offendere. Durante il costante servizio di controllo del territorio delle Volanti della Questura di Como, intorno alle 2.30, i poliziotti hanno fermato un’auto in Via Cecilio a Como con a bordo due giovani: il conducente di 21 anni residente a Calolzio e il passeggero, anch’egli residente in provincia di Lecco, di 20 anni con precedenti di polizia.

Sin da subito il 21enne si è mostrato insofferente al controllo e da un sommario controllo iniziale, gli agenti hanno notato che dal portaoggetti della portiera anteriore spuntava un manganello telescopico in metallo di circa 60 centimetri. Alla luce di questo hanno proceduto ad una più accurata ispezione sia del veicolo che degli occupanti, trovando ancora un coltello serramanico di circa 16 centimetri e nel bagagliaio una mazza da baseball in metallo. Portati in Questura gli agenti hanno sequestrato il tutto e il 21enne è stato denunciato per porto abusivo d’armi ed oggetti atti ad offendere.