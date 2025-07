In tanti per l’addio a Maria Assunta e Alessandro, marito e moglie morti in un tragico incidente

Le comunità di Calolziocorte e Airuno si sono strette in un ultimo abbraccio ai due coniugi 67enni

CALOLZIOCORTE – In tanti, oggi pomeriggio, hanno partecipato ai funerali di Alessandro Giovenzana e Maria Assunta Cattaneo, marito e moglie entrambi 67enni e residenti a Sala di Calolziocorte, morti in un tragico incidente lo scorso 16 luglio a Monte Marenzo in frazione Levata. Resta ricoverata la figlia Maria Francesca Giovenzana, 32 anni, in auto con i genitori e rimasta gravemente ferita.

Le comunità di Airuno, paese d’origine di Alessandro, e di Calolziocorte, dove Maria Assunta per tanti anni è stata dipendente comunale, si sono strette nell’ultimo saluto a due persone molto apprezzate per il loro silenzioso impegno nelle due comunità. La messa è stata celebrata dall’arciprete don Antonio Vitali, tra i concelebranti anche il parroco di Airuno e due padri Somaschi, parrocchia frequentata dai due coniugi.

“Chi conosceva Alessandro e Maria Assunta in questi giorni ha avuto parole di stima e di affetto – ha detto don Antonio Vitali -. Ognuno dei due con il suo stile riservato, gentile, buono; capaci di farsi apprezzare da chi li ha conosciuti, da chi ha condiviso anni di lavoro, il puntuale servizio per la comunità. Le tante persone presenti qui dicono dell’affetto nei confronti di Alessandro e della sua famiglia. Tutto ciò con discrezione, nel silenzio, senza fare rumore. Penso che oggi vogliamo dimostrare il nostro grazie per ciò che sono stati”.

Presenti alla funzione una rappresentanza degli amministratori del comune di Airuno con l’ex sindaco di Adele Gatti che ha espresso il cordoglio a nome di tutto il paese: “Ricorderemo sempre Sandro per il suo prezioso ruolo di volontario e per la sua disponibilità e la sua presenza. Il tempo che ha dedicato alla comunità di Airuno, sia civile che parrocchiale, è stato un grande dono. Conserveremo nel cuore la sua presenza al servizio dei più piccoli, con il Piedibus, e la speciale cura che dedicava al parco Anita. Grazie Sandro, ci mancherai”.

Il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi ha ricordato l’impegno di Maria Assunta nel suo lavoro di dipendente comunale: “Riservata ma gentile e sempre disponibile, quando passavo nel suo ufficio la sua testa era sempre china sul computer”. Il sindaco ha poi voluto condividere una notizia di speranza: “Da quello che ho potuto sapere dai parenti, sembrerebbe che le condizioni della giovane Maria Francesca stiano migliorando. La speranza è che, dopo aver curato le ferite del corpo, riesca a guarire anche quelle dello spirito”.

E poi il ricordo dei compagni della 3^C: “Come spesso accade, la vita ci ha portati su strade diverse. Ma questo non ha mai spezzato il tuo legame con la 3^C, era sempre un piacere sentire notizie su di te da chi ti incontrava per caso e poi, appena poteva, aggiornava parola per parola tutti gli altri. Era bello esserci, partecipare, condividere. Era bello rivederti, con quello stesso spirito generoso, sempre pronto ad abbracciare con entusiasmo ogni occasione per metterti al servizio della tua comunità e di quella di Airuno. Hai vissuto con discrezione e amore, donando tempo, mani e cuore. E oggi, anche se il dolore è immenso, resta forte in noi il ricordo del tuo esempio, che continuerà a ispirarci e a farci sentire uniti”.