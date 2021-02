L’allarme all’ora di pranzo presso una ditta di via De Gasperi

L’incendio ha completamente distrutto il veicolo. Sul posto i pompieri di Lecco e Valmadrera

CALOLZIO – Vigili del Fuoco al lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 febbraio, per un incendio che ha interessato un autoarticolato presso una ditta in via De Gasperi. L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Lecco con un’autopompa e un’autobotte e, a rinforzo, una squadra del distaccamento di Valmadrera. Lunghe le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno intaccato il veicolo, distruggendolo. Da chiarire le cause del rogo.