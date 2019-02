Incendio nel canneto al Lavello, intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale

L’assessore Luca Caremi: “Il pronto intervento ha evitato che il gesto di qualche imbecille potesse provocare danni ben peggiori”

CALOLZIOCORTE – Incendio nel canneto a Calolziocorte in zona Lavello.

Le fiamme si sono sviluppate questa mattina, martedì 12 febbraio, intorno alle 9.30 vicino al pontile all’incrocio tra viale De Gasperi e via Sassi.

I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale di Calolziocorte che hanno provveduto a chiamare i Vigili del Fuoco. Allertato anche l’assessore alla sicurezza Luca Caremi.

Il timore era che il vento potesse alimentare le fiamme, ma il tempestivo intervento ha consentito di domare il fuoco in breve tempo.

“Qualche imbecille, incurante dei danni che poteva compiere, ha ben pensato di appiccare il fuoco in zona lungolago – ha commentato l’assessore Luca Caremi -. Il provvidenziale intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco ha impedito che il fuoco si propagasse in tutta la zona. Colgo l’occasione per ringraziare la Polizia Locale e il cittadino che ha effettuato la segnalazione”.

GALLERIA FOTOGRAFICA