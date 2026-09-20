Incendio in casa a Calolzio, nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco

L’allarme verso l’1.30 della notte

I pompieri hanno lavorato fino alle 4 della mattina per domare il rogo

CALOLZIO – Incendio nella notte in un’abitazione all’interno di un complesso industriale.

L’allarme è scattato intorno all’1.30 nella notte tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco con quattro automezzi: due dalla sede Centrale e altri due dal Distaccamento di Valmadrera.

Presenti anche i Carabinieri e un’ambulanza, intervenuta per prestare assistenza a uno dei residenti.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare l’incendio e successivamente effettuare le operazioni di bonifica. L’intervento si è concluso intorno alle 4.

Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sull’origine dell’incendio e sull’entità dei danni.