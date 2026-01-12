Incendio in via Giotto a Calolzio, in fiamme un casotto a ridosso di un condominio

Grande dispiegamento di mezzi di soccorso poco dopo le 18 di oggi, lunedì

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando Lecco con quattro mezzi

CALOLZIOCORTE – Incendio in via Giotto, in frazione Sala di Calolziocorte, poco dopo le ore 18 di oggi, lunedì 12 gennaio. Grande dispiegamento di mezzi di soccorso anche se, fortunatamente, le fiamme hanno riguardato solamente un capanno per il ricovero di animali, sembrerebbe galline (tutte salve), a ridosso di un condominio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando Lecco con quattro mezzi: due autopompe, un’autobotte e un autoscala. L’intervento è ancora in corso, ma l’incendio è sotto controllo. Sul posto anche un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, l’automedica da Lecco e i Carabinieri.