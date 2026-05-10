Incidente a Calolzio, auto perde il controllo e si ribalta in via Mandamentale

L’allarme è scattato intorno alle 14.30 di oggi, domenica

Coinvolta una ragazza di 19 anni che non sarebbe ferita in modo grave

CALOLZIOCORTE – Un’auto ha perso il controllo in via Mandamentale a Calolziocorte andatosi a schiantare contro la recinzione di una abitazione per poi ribaltarsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, domenica 10 maggio.

Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto è arrivata l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, assieme ai Vigili del Fuoco di Lecco e ai Carabinieri. Coinvolta una giovane di 19 anni, da quanto appreso sul posto, fortunatamente, non sarebbe rimasta ferita in modo grave.