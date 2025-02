Incidente a Calolzio in corso Dante, mattinata difficile sulla Lecco-Bergamo

Senso unico alternato all’altezza dell’incidente

Incolonnamenti in entrambe le direzioni

CALOLZIOCORTE – Incidente in mattinata a Calolziocorte, in corso Dante, quasi al confine con Vercurago, lungo la Lecco-Bergamo. Un camion ha tamponato una macchina e i due mezzi sono rimasti fermi sulla corsia in direzione Lecco causando incolonnamenti in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Calolziocorte che hanno regolato il traffico con un senso unico alternato. Inevitabili le ripercussioni sul traffico dell’ora di punta con incolonnamenti e lunghe code.