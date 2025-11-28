Incidente a Calolziocorte: auto si schianta contro un muro, soccorso un uomo

Grosso spavento nella serata di ieri, giovedì 27 novembre, in frazione Foppenico

Un uomo di 53 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo

CALOLZIOCORTE – Grosso spavento nella serata di ieri, giovedì 27 novembre, a Calolziocorte, nel cuore della frazione Foppenico, dove un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro. L’allarme è scattato intorno alle ore 21.30 in via Mandamentale, nei pressi dell’incrocio con via alla Cascata, dove c’è il ponticello sul torrente Serta.

Sul posto è intervenuta l’automedica da Lecco, insieme all’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Nonostante quanto si sia pensato in un primo momento, l’uomo alla guida dell’auto, un 53enne, non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).