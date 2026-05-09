E’ successo questa mattina, sabato 9 maggio

Sul posto due ambulanze dei Volontari del Soccorso di Calolzio e i carabinieri

MONTE MARENZO – Incidente alla Levata: coinvolti due ciclisti. E’ successo questa mattina, sabato 9 maggio, poco dopo le 11.

Secondo quanto è stato possibile apprendere sul posto e dovrà trovare conferma dai rilievi ufficiali affidati ai carabinieri, i due ciclisti avrebbero urtato lo sparti traffico di plastica, spaccato nelle ore precedenti da un camion, finendo nel prato limitrofo alla SS 639.

Un “volo” violento che ha causato diversi traumi a due ciclisti, soccorsi in codice giallo dalle due ambulanze dei Volontari del Soccorso intervenute sul posto.