Incidente in corso Europa a Calolziocorte, coinvolte 9 persone

CALOLZIOCORTE – Soccorsi al lavoro intorno alle ore 12 di oggi, sabato 29 novembre, a Calolziocorte per un incidente avvenuto in corso Europa, a pochi passi dal centro città. Nove le persone coinvolte, fortunatamente nessuna delle quali sarebbe rimasta ferita in modo grave.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Lecco e dei Volontari del Soccorso di Calolzio, insieme all’automedica da Lecco, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Soccorsi una ragazza di 21 anni, un ragazzo di 29 anni, un ragazzo e una ragazza di 30 anni, un 35enne, un 49enne, una 53enne e due donne di 59 anni.