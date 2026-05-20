Incidente in corso Europa a Calolziocorte, disagi alla viabilità

Due le persone coinvolte, nessuna sarebbe in pericolo di vita

Sul posto è intervenuta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio

CALOLZIOCORTE – Scontro tra auto a Calolziocorte, in corso Europa, nei pressi dell’incrocio con via San Rocco. L’allarme è scattato poco dopo le 16 di oggi, mercoledì 20 maggio, sul posto è intervenuta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Due le persone coinvolte, una ragazza di 23 anni e un uomo di 47 anni, nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con code in entrambe le direzioni.