Incidente sulla Lecco-Bergamo, auto esce di strada tra Calolzio e Monte Marenzo

Auto esce di strada sulla Lecco-Bergamo

L’incidente tra Calolziocorte e Monte Marenzo

CALOLZIOCORTE – Incidente questa mattina, martedì 10 dicembre, sulla Lecco-Bergamo tra la frazione Sala di Calolziocorte e la frazione Levata di Monte Marenzo. Una utilitaria è uscita di strada finendo nel fosso a lato della strada poche centinaia di metri dopo la zona industriale di Sala.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti, sul posto i Carabinieri per tutti i rilievi del caso. L’auto si trova a lato della carreggiata in direzione Bergamo con il muso rivolto verso Calolziocorte. Alle forze dell’ordine intervenute sul posto il compito di ricostruire l’esatta dinamica. Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.