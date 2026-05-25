Incidente sulla Lecco-Bergamo, soccorsa una ragazza di 29 anni

Soccorsi al lavoro intorno alle 9.30 di oggi, lunedì
L’incidente ha creato qualche disagio alla viabilità
MONTE MARENZO – Incidente intorno alle 9.30 di oggi, lunedì 25 maggio, lungo la strada Lecco-Bergamo, in via Industriale nel territorio comunale di Monte Marenzo (frazione Levata). Nello scontro tra auto è stata soccorsa una ragazza di 29 anni che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto è intervenuta una ambulanza del Soccorso Cisanese insieme ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente. Qualche disagio alla viabilità con rallentamenti lungo la trafficata arteria.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.