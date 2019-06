Incidente tra due auto a Calolziocorte, tre i feriti

L’incidente è avvenuto in via Quarenghi, nella frazione Sala, alle 18.30

Sul posto due ambulanze, automedica, Vigili del Fuoco e Polizia Locale

CALOLZIOCORTE – Incidente in via Quarenghi, nella frazione Sala di Calolziocorte, alle 18.30 circa di questa sera, martedì. Quattro le persone coinvolte di cui tre ferite non in maniera grave stando alle informazioni raccolte sul posto.

Violento l’impatto tra le due auto, una Fiat Punto sulla quale viaggiavano 4 persone e una Fiat Bravo condotta da un uomo. La Fiat Punto pare stesse uscendo dal cancello di un’abitazione per immettersi su via Quarenghi quando è sopraggiunta la Fiat Bravo che non ha potuto evitare l’impatto.

Tre i feriti nel sinistro, con automedica e due ambulanze sul posto insieme a Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Immediato l’arrivo dei soccorsi con le prime cure prestate sul posto ai tre feriti poi trasportati all’ospedale, mentre agli agenti della Locale il compito di effettuare i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le rispettive responsabilità dei due automobilisti.