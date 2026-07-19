Incidente tra due moto a Torre de’ Busi lungo la Sp 169

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 17 di oggi, domenica

Sarebbero tre le persone coinvolte

TORRE DE BUSI – Scontro tra due moto questo pomeriggio, domenica 19 luglio, lungo la Sp 169, la strada che sale in Valcava. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, le due moto si sono scontrate in corrispondenza di una curva. L’impatto, avvenuto poco prima delle 17, è stato particolarmente violento con le persone in sella alle moto sbalzate a terra.

Sul posto si sono portate tre ambulanze, due dei Volontari del Soccorso di Calolzio e una della Croce San Nicolò di Lecco e l’automedica da Lecco. Presenti anche i Vigili del Fuoco che, dal Bione, hanno inviato un’autopompa.

Sarebbero tre le persone coinvolte nell’incidente con gli accertamenti ancora in corso da parte dei sanitari inviati sul posto.