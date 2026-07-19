Incidente tra due moto a Torre de’ Busi lungo la Sp 169

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 17 di oggi, domenica
Sarebbero tre le persone coinvolte
TORRE DE BUSI – Scontro tra due moto questo pomeriggio, domenica 19 luglio, lungo la Sp 169, la strada che sale in Valcava. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, le due moto si sono scontrate in corrispondenza di una curva. L’impatto, avvenuto poco prima delle 17, è stato particolarmente violento con le persone in sella alle moto sbalzate a terra.
Sul posto si sono portate tre ambulanze, due dei Volontari del Soccorso di Calolzio e una della Croce San Nicolò di Lecco e l’automedica da Lecco. Presenti anche i Vigili del Fuoco che, dal Bione, hanno inviato un’autopompa.
Sarebbero tre le persone coinvolte nell’incidente con gli accertamenti ancora in corso da parte dei sanitari inviati sul posto.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.