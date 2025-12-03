Insulti sui social, l’eurodeputata Tovaglieri (Lega) denuncia Baby Gang

“Non posso più accettare le offese gravissime rivolte a me e alla mia famiglia”

“Non ho paura, le mie battaglie politiche vanno avanti”

CALOLZIOCORTE – “Ho denunciato il rapper Baby Gang e altri hater per gli insulti che ricevo sui social a causa delle battaglie che porto avanti contro l’islamizzazione della nostra società. È la prima volta, da quando sono eurodeputata, che decido di farlo, ma non posso più accettare le offese gravissime rivolte a me e alla mia famiglia sia da giovani musulmani residenti in Italia, sia da simpatizzanti della sinistra che si professano paladini dell’accoglienza e del femminismo, ma poi mi attaccano con ingiurie vergognose, che nulla hanno a che vedere con il rispetto per le donne”.

A renderlo noto è stata la stessa eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri. Ancora guai in vista per il trapper di Calolzio Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, dopo che, soltanto pochi giorni fa, era stato rinviato a giudizio con rito immediato per porto illegale di arma e ricettazione dopo che lo scorso settembre era stato trovato con una pistola clandestina con matricola abrasa.

“Questi leoni da tastiera vogliono spaventarmi e zittirmi, ma sappiano che io non ho paura e che andrò avanti a dire la mia contro la costruzione delle moschee e la diffusione della carne halal, della legge della sharia e di usanze islamiche medievali come le processioni dell’Ashura in piazza, dove le donne vengono confinate in recinti – ha concluso l’eurodeputata -. Chi continuerà a insultarmi e a minacciarmi per questo, da oggi ne pagherà le conseguenze”.