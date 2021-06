La Comunità Montana ricorda il professor Carenini: “Uomo di grande cultura”

E’ grazie a lui se oggi la comunità montana si occupa anche di servizi educativi e alla persona

Estate di San Martino e Mostra Agricola, sono solo alcune delle iniziative di cui è stato ideatore

CARENNO – Nei giorni scorsi è venuto a mancare improvvisamente all’età di 80 anni il professor Franco Carenini, indimenticato amministratore della Valle San Martino. Originario di Carenno, è stato sindaco del suo paese nonché presidente della Comunità Montana Valle San Martino.

Un sincero e sentito ricordo nelle parole dell’attuale presidente della Comunità Montana Carlo Greppi, a nome di tutto l’ente: “Franco Carenini è stato presidente dal 1990 per due mandati consecutivi e ha vissuto in pieno la fase attuativa della legge regionale n. 13/1993 in cui venivano rivisti molti aspetti funzionali e programmatori delle istituzioni montane rideterminando, fra l’altro, le zone omogenee. Per la prima volta, a seguito di tale legge, le CM venivano riconosciute quali Enti Locali a tutti gli effetti. Di nuovo, a metà degli anni 2000, ha ricoperto il ruolo di assessore al patrimonio territoriale”.

“Professore di chimica all’Istituto Badoni di Lecco, uomo di grande cultura, con la sua Giunta, a cui partecipavo come assessore, ha istituito la Rassegna culturale L’estate di San Martino, la manifestazione Mostra agricola della Valle San Martino e ha realizzato una ricognizione sistematica di tutti i beni culturali della Valle, gettando le basi per l’istituzione dell’Ecomuseo Val San Martino, riconosciuto poi ufficialmente nel 2007. Lo stesso vale per il Servizio di Vigilanza Ecologica, uno fra i primi a operare con diligenza e puntualità, con grande attenzione anche per la parte di educazione ambientale e antincendio”.

“Dagli anni novanta la Comunità Montana, con impulso di Carenini e dell’allora assessore Cesare Sambruna, si interessa a livello sovraccomunale di servizi alla persona e servizi educativi, scelta di grande coraggio e sensibilità e nei confronti della comunità locale. Scelta non comune e scontata che ancora la Comunità Montana porta avanti. Con la guida del tecnico Giuliano Oldrati sono state anche messe le basi del servizio agricoltura e foreste. Alcuni investimenti fatti dalla CM in quei tempi sono ancora tangibili: l’acquisto dell’ex caserma dei carabinieri e il recupero conservativo, per dare una stabile dimora agli uffici della Comunità Montana non appena ricostituiti dopo lo spostamento da Caprino Bergamasco a Lecco, di Villa de Ponti con il suo parco, che è stato valorizzato e migliorato fino ad essere destinato a Giardino Botanico (con l’assessore Anna Bruna Frigerio)”.

“Carenini ha sempre avuto anche una grande attenzione agli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico. Non si è mai stancato di ricordare gli illustri personaggi che hanno scelto la Valle San Martino, quale luogo di pace e di riposo come il filosofo Gustavo Bontadini, che trascorreva lunghi periodi nella sua amata Carenno”.

Con la morte di Carenini se ne va una parte importante della storia di Carenno e della Valle San Martino. A ricordarlo anche il comune di Carenno guidato dal sindaco Luca Pigazzini: “Vogliamo ricordare l’impegno civico nella comunità carennese di Franco Carenini con il ruolo di Sindaco nei periodi 1967-1970 e 1977-1995. Oltre all’impegno nell’Amministrazione Comunale è stato importante il suo impegno anche nelle istituzioni sovraccomunali e in particolare nella Comunità Montana Valle San Martino. Il territorio perde uno dei personaggi che ne hanno segnato la storia degli ultimi decenni”.

I funerali sono stati celebrati mercoledì 23 giugno nella chiesa parrocchiale di Carenno. Franco Carenini lascia la moglie Anna, i figli Giovanni e Marina, i parenti e gli amici.