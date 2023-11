La Pol. Monte Marenzo piange Ezio Colombo: “Il tuo sorriso era un faro di positività

Marito, padre di figli e grande appassionato di calcio, si è spento a soli 61 anni

“Ricordiamo la tua disponibilità e la tua instancabile dedizione al lavoro. La tua morte lascia un vuoto grandissimo”

MONTE MARENZO/TORRE DE’ BUSI – La triste notizia ha tolto il respiro alla grande famiglia della Polisportiva Monte Marenzo, tutti speravano si sarebbe ripreso ma invece, sabato 18 novembre, è morto Ezio Colombo a soli 61 anni d’età. Marito e padre di due figli, Chiara e Fabrizio, era un vero campione dentro e fuori dal campo della Polisportiva Monte Marenzo. Ezio amava giocare a calcio nella locale Polisportiva e ha trasmesso la sua passione al figlio Fabrizio, di cui non perdeva mai una partita, sia in allenamento che in campionato.

“Era un grande appassionato di calcio – ricordano Renato Caroli e Angelo Fontana rispettivamente presidente della Polisportiva e responsabile dell’area sociale -. Una persona che si dava da fare tanto che in occasione del Memorial Candido Cannavò potevamo sempre contare su di lui come guardalinee, ruolo che svolgeva con orgoglio. Era anche un gran lavoratore, faceva l’imbianchino, era stimato da tutti i colleghi della ditta in cui lavorava. Simpatico e sorridente, originario di Monte Marenzo, si era trasferito da tempo a Torre de’ Busi in località San Marco“.

Ezio è ricordato da tutti come una persona di rara squisitezza, si distingueva per la sua estrema disponibilità e l’instancabile dedizione al lavoro: “Il suo sorriso era un faro di positività che risplendeva in ogni circostanza. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto grandissimo – ricordano dalla Polisportiva -. Un antico proverbio sostiene che ‘chi trova un amico trova un tesoro’ e in Ezio abbiamo avuto il privilegio di scoprire un vero tesoro di amicizia e generosità. In questo momento di dolore, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia. Il presidente Renato Caroli e il Direttivo della Polisportiva di Monte Marenzo abbracciano la famiglia Colombo con affetto”.

Ezio Colombo lascia la moglie Mariarita e gli adorati figli Chiara e Fabrizio, uniti ai suoi fratelli e sorelle, alla mamma Anna e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. I funerali saranno celebrati lunedì 20 novembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.