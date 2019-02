L’allarme nella serata di venerdì, il sindaco avverte i cittadini attraverso i social

In un caso i ladri sono entrati con le persone in casa: “Ho sentito un rumore, se fossi salita… non oso immaginare”

TORRE DE’ BUSI – Una serata decisamente movimentata quella di ieri, venerdì, a Torre de’ Busi. Ad allertare i cittadini è stata il sindaco Eleonora Ninkovic che, attraverso i social, li ha messi in guardia dalla presenza dei ladri in paese.

“Attenzione ladri in azione a San Gottardo, zona scuola primaria e vie limitrofe. Sono fuggiti a piedi, controllate e chiudete tutto. Avvisare il 112 se notate movimenti strani”.

I ladri sarebbero entrati in alcune abitazioni in via Leonardo da Vinci, via Roncaglia e, anche a Casarola, sarebbero stati notati personaggi sospetti.

In un caso i ladri sono entrati al primo piano di una abitazione mentre, a pian terreno, erano presenti i padroni di casa.

Probabilmente i ladri si sono spostati a piedi tra le vie di San Gottardo, hanno agito molto velocemente incuranti della presenza di persone nelle abitazioni limitrofe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Tra i cittadini resta la paura e la sensazione di impotenza nel sentirsi insicuri nella propria abitazione: “Ho sentito un rumore provenire da sopra, ho pensato fosse una porta – ha scritto una delle vittime – se fossi salita… non oso immaginare”.