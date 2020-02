Lieto fine per il cucciolo Ciro: scappato nel canneto, ritrovato dopo 48 ore

Il cagnolino era stato appena adottato da un canile di Lecce

Scappato, è stato ritrovato tranquillo su una spiaggetta al Lavello

CALOLZIOCORTE – Lieto fine per la vicenda del cucciolo Ciro che, scappato alla padrona, si è perso nel canneto al Lavello ed è stato ritrovato dopo 48 ore. Salvato da un canile di Lecce da pochi giorni era arrivato nella sua nuova casa a Calolziocorte. Durante una passeggiata al Lavello, però, è riuscito a liberarsi dal collare ed è scappato nel canneto.

Inutile il tentativo della padrona di riprenderlo, il cucciolo si è infilato nel canneto vicino al lago. Subito sui social è partito il tam tam per capire se qualcuno l’avesse visto, nelle ricerche sono stati coinvolti anche i Vigili del Fuoco di Lecco che a più riprese hanno battuto la zona nel tentativo di riportarlo a casa.

Anche l’assessore Cristina Valsecchi ha preso a cuore la vicenda e ha partecipato alle ricerche: “Stavo facendo una consegna quando ho visto i Vigili del Fuoco in zona Lavello, pensando che fosse successo qualcosa mi sono fermata e così ho appreso delle ricerche del cucciolo”.

Per due giorni Ciro è riuscito a far perdere le proprie tracce fino a quando, intorno alle 8 di venerdì, la presidente della Pro Loco Simona Bonacina l’ha notato nella zona vicino al Monumento dei Marinai: “Mi ha subito avvertita così l’ho detto alla padrona. Quando siamo arrivate purtroppo non c’era già più, ma dopo qualche ora l’abbiamo trovato tranquillo e beato su una spiaggetta vicino a dove era stato avvistato. Tutto è bene quel che finisce bene… grazie a tutte le persone che hanno dato una mano nelle ricerche”.